POL-KN: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt (02.02.2023)

Stockach, Lkrs. Konstanz (ots) - Ein Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt und konnte anschließend durch die Polizei festgenommen werden. Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr gelang es einem 31-jährigen Mann gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Meßkircher Straße in Stockach einzudringen. ...

mehr