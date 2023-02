POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwischen dem 11. Februar (Samstag), 18 Uhr, und dem 12. Februar (Sonntag), 13 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Parkplatz in Himmerich einen Motorroller. Das Zweirad wurde kurze Zeit später in einem Waldstück beschädigt aufgefunden. Aus dem Gefährt entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

