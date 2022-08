POL-PPWP: Platzverweis und Strafanzeige für Kneipenbesucher

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine ungewöhnliche hohe Zahl an toten Vögeln ist der Polizei am Freitagabend aus Rodenbach gemeldet worden. Zeugen waren auf die "Ansammlung" der Vogelleichen neben der Fahrbahn im Bereich "Am Tränkwald" aufmerksam geworden. Polizeibeamte stellten vor Ort in einem Radius von etwa 25 Metern insgesamt 25 tote Stare fest. Der Bereich wurde vorerst abgesperrt und das Veterinäramt verständigt. Anhand der geschilderten Situation ...

