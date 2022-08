Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Pedelec-Fahrer fährt Radfahrerin an

Hannover (ots)

Am Freitag, 05.08.2022, ist ein 17-Jähriger mit seinem Pedelec gegen eine Radfahrerin gefahren. Die 59-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad und erlitt schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 17-Jährige gegen 13:30 Uhr mit seinem Pedelec die falsche Straßenseite in der Karlsruher Straße in Laatzen. Auf Höhe der Erich-Panitz-Straße wollte er nach links in die Erich-Panitz-Straße einbiegen. Aus der Straße kam jedoch eine 59-Radfahrerin, welche den Radweg in die richtige Richtung befuhr. Es kam zur Kollision zwischen dem Jugendlichen und der Frau. Durch den Unfall erlitte die Radfahrerin schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung in Krankenhaus.

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell