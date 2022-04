Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220410 - 0411 Frankfurt-Bornheim: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Gleich zwei Fahrraddiebe gingen Polizeibeamten am Freitag, den 08. April 2022, im Stadtteil Bornheim ins Netz.

Gegen 11:30 Uhr betrat eine 39-jährige Frau ein Grundstück in der Enkheimer Straße und gelangte in den hinteren Bereich eines Innenhofes, in dem ein Fahrrad abgestellt war. Sie nahm das Rad an sich und wollte den Hof mit diesem gerade wieder verlassen, als die Eigentümerin des Rades auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Diese hinderte die Beschuldigte am Verlassen des Hofes und rief die Polizei. Eine in der Folge alarmierte Streife nahm die Frau noch vor Ort fest. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 39-Jährige wieder entlassen.

Abends, gegen 17:25 Uhr, beobachteten Zeugen in der Heidestraße eine verdächtige Person, die zunächst in einer Tiefgarage in abgestellte Fahrzeuge schaute, sich aber dann über die offenstehende Eingangstür in ein in der Nähe befindliches Mehrfamilienhaus begab und dabei insbesondere durch einen unsicheren Gang auffiel. Kurze Zeit später verließ diese mit einem orangefarbenen Mountainbike das Haus und fuhr davon. Den offensichtlichen Diebstahl meldeten die Zeugen der Polizei. Im Rahmen einer Fahndung gelang es einer Streife, einen verdächtigen Mann mit dem auffälligen Fahrrad in der Saalburgstraße anzutreffen. Dieser lehnte das Rad an einen Stromkasten an und ging direkt auf die Streife zu, sodass sie ihn prompt festnahm. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten den alkoholisierten Zustand des Mannes. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bekräftigte die Annahme - im Ergebnis 1,86 Promille.

Der 37-jährige Mann muss sich nun nicht nur wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls verantworten, sondern auch wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Für den wohnsitzlosen Mann ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der Geschädigte erhielt das gestohlene Fahrrad wieder zurück.

