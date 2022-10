Polizei Düren

POL-DN: Langerwehe: Gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Langerwehe (ots)

Auf einem Parkplatz in Langerwehe in der Straße "Stütgerloch" wurden am Donnerstag (27.10.2022) zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten diese und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Der oder die Täter machten sich an mindestens vier Fahrzeugen zu schaffen. An zwei Pkw schlugen sie Scheiben ein, um den Innenraum zu durchsuchen und Beute mitzunehmen. Bei zwei weiteren Fahrzeugen wurden äußerlich ähnliche Spuren gesichert. Die beiden Pkw wurden jedoch nicht geöffnet. Insgesamt machten die Täter Beute im unteren vierstelligen Bereich.

Laut Zeugenaussagen liegt der Tatzeitpunkt um etwa 19:45 Uhr. Um diese Zeit sei laut Angaben ein lautes Klirren auf dem Parkplatz zu hören gewesen. Im Anschluss wurden zwei Personen gesehen. Beide werden von Zeugen auf 14 bis 20 Jahre geschätzt. Sie trugen dunkle Kleidung.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

