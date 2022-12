Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pakete aus Lagerraum entwendet

Euskirchen-Stotzheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. Dezember) kam es zwischen 3 und 5 Uhr in der Straße "Am Erftmühlenbach" in Euskirchen-Stotzheim zu einem Einbruch in einen Lagerraum.

Die Räumlichkeiten werden von einem gemeinnützigen Verein zur Lagerung von Spenden für Menschen in Not genutzt.

Unbekannte hebelten die Eingangstür auf und entwendeten zwei Pakete. In einem der Pakete befand sich ein Fernsehgerät.

Durch einen Zeugen konnte die unbekannte Person als männlich, ca. 1,80m groß und kräftig beschrieben werden. Das geschätzte Alter liegt zwischen 25 und 35 Jahren. Bei der Tatbegehung trug die Person einen Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell