Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rottkamp/ Scheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Am Rottkamp wollten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (09.11.22) in ein Firmengebäude einbrechen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (08.11.22) und 7 Uhr am Mittwoch (09.11.22) schlugen sie die Scheibe einer Tür ein. Nach jetzigem Stand betraten die Täter das Gebäude nicht. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag einen grauen oder weißen Mercedes, der gegen 16.35 Uhr auf das Gelände fuhr. Ein Mann erkundigte sich nach Baustahl. Im Auto saß eine weitere Person. Dieses Auto sahen Zeugen auch im Vorfeld von zwei weiteren Einbrüchen, die im Umfeld stattgefunden haben.

So Beispielsweise in einen Metallhandel am Wasserturm (veröffentlicht am 09.11.22 um 10.48 Uhr, Auftrag Nr. 4897585) und einen Metallhandel am Lübbesmeyerweg. Dort brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr am Dienstag (08.11.22) und 7.40 Uhr am Mittwoch (09.11.22) ein. Die Täter hebelten eine Türe zu einer Halle auf. Entwendet haben sie nichts. In allen Fällen stieg der Mann aus dem Auto aus, der zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß sowie schlank ist. Er hat kurze schwarze Haare. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell