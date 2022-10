Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 14.10.22- 16.10.2022

Andernach (ots)

Im o.g. Zeitraum wurden durch die Polizeiinspektion Andernach 14 Verkehrsunfälle aufgenommen, hierbei blieb es bei Sachschaden.

Kettig, B9:

Am 14.10.2022, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 25- jähriger, aus dem Kreis Ahrweiler die B9 und wollte im Bereich Kettig abfahren. Hierbei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Fahrer über zwei Promille Atemalkohol festgestellt. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und der Entnahme einer Blutprobe wurde der Fahrer aus den pol. Maßnahmen entlassen.

Andernach-Miesenheim, Dorfplatz:

Im Zeitraum vom 14.10.2022, 18:50 - 19:30 Uhr, wurde an der o.g. Örtlichkeit ein geparkter blauer Audi A3 beschädigt. Der Audi wurde hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Andernach, Rasselsteiner Straße.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.10.2022 konnte der 26-jährige Fahrzeugführer eines französischen Fahrzeuges keine gültige Versicherungsbestätigung vorlegen. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Kaltenengers, Mülheimer-Straße.

Im Zeitraum vom 06.1022 - 14.10.2022 wurden in der o.g. Straße zum wiederholten Mal Erdbeer- pflanzen entwendet.

Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße.

Im Zeitraum vom 09.10.2022 bis zum 15.10.2022 versuchten unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in der o.g. Straße einzubrechen. Sie schlugen zunächst mehrere Scheiben ein, als sie darüber nicht in das Haus kamen, versuchten sie eine Türe einzutreten und eine weitere Türe aufzuhebeln. Es kam zu einem Sachschaden, im Gebäude waren die Täter wohl nicht.

Kruft, Waldstraße:

Im Zeitraum vom 13.10.22, 13:00 bis 14.10.2022, gegen 08:00 Uhr wurde in ein leerstehendes Wohnhaus in der Waldstraße, in Kruft eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nutzten für die Tat eine Leiter, die aus der Nähe stammte.

Andernach, Eisenbahnstraße:

In der Nacht vom 14.10.22, 18:00- 15.10.22, 09:00 Uhr, wurde an der o.g. Örtlichkeit ein Fahrradanhänger entwendet, der sich an einem Fahrrad befand.

Mülheim-Kärlich, Kurfürstenstraße

Im Zeitraum vom 15.10.22, von 18:30- bis 21:16 Uhr, wurde in der o.g. Straße, in einer Hofeinfahrt, ein geparkter PKW beschädigt. Es wurde die hintere Seitenscheibe zerstört.

Andernach, Markt:

Am 16.10.2022, gegen 02:58 Uhr, kam es in einer Gaststätte am Marktplatz, in Andernach zu einer Körperverletzung, in dessen Verlauf der BS mehreren Gästen eine Ohrfeige und einen Kinnhaken verpasste. Der Beschuldigte verließ im Anschluss unerkannt die Gaststätte. Eine Fahndung verlief negativ. Wer Angaben zu den oben genannten Taten oder Hinweise zu eventuelle Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632- 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Plaidt, Tankstelle:

Ein Verkehrsteilnehmer teilte am 15.10.2022, gegen 14:00 Uhr, mit, dass ein PKW Fahrer gerade in einer Tankstelle Schnaps kaufte, und diesen konsumierte und jetzt mit einem PKW wegfahren wollte. Der Fahrzeugführer konnte angetroffen werden. Aufgrund der Gesamtumstände musste der 63- jährige seinen Weg nach Hause zu Fuß weiterführen. Der Schlüssel des Fahrzeuges verblieb bei der Polizei.

Whatsapp Betrug -> Warnhinweis der Polizei Im Dienstgebiet der PI Andernach kam es wieder Betrugsdelikten mit der Whatsapp Masche. In dieser s.g. Masche bekommen die ahnungslosen Opfer eine Whatsapp von einem angeblichen Familienmitglied, welches mitteilt, dass es eine neue Handynummer hat und deshalb nicht anrufen kann. Anschließend wird um Überweisung von Bargeld gebeten, da man dieses dringend benötigt, um eine Rechnung zu zahlen. Die Polizei bittet um Vorsicht. Überweisen sie kein Geld aufgrund einer solchen Nachricht. Wenn Angehörige eine neue Rufnummer haben, dann kann man zurückrufen und sich überzeugen, ob wirklich derjenige dran ist, den man vermutet.. Wenn keiner rangeht, ist es auch nicht so wichtig, wie der gegenüber angibt.

Und jetzt noch eine Nachricht die die Polizei erfreute:

Am Sonntag, den 16.10.2022, wurde in den Mittagsstunden im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach eine Lasermesskontrolle hinsichtlich der Geschwindigkeit durchgeführt. Von ca. 150 Fahrzeugen die an dieser Messstelle vorbeifuhren, war ein Fahrzeug zu schnell. Alle anderen hielten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h.

