Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrüger geben sich als Wasserwerker aus

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 28. Januar, haben sich Betrüger in Windberg als Wasserwerker ausgegeben, um in die Wohnung einer 83-jährigen Frau zu gelangen. Dort nahmen sie Geld und Schmuck an sich.

Am Samstag klingelte es gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür einer 83-jährigen Frau in Windberg. Als sie die Tür öffnete, standen ihr ein Mann und eine Frau gegenüber. Sie gaben an, Handwerker zu sein und zeigten ihr eine Art Ausweis. Sie erklärten weiter, dass es in ihrem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man deshalb die Räume überprüfen müsse. Daraufhin ließ die 83-Jährige die beiden in die Wohnung. Im Zuge der vermeintlichen Überprüfung der Räume sollte sie Gegenstände aus einem Schrank auf einen Tisch räumen. Durch die Ablenkung der 83-Jährigen konnten sich die beiden unbemerkt in der Wohnung bewegen. Wenig später verabschiedeten sich die angeblichen Wasserwerker nacheinander unter einem Vorwand und gingen. Im Nachgang stellte die 83-Jährige fest, dass in ihrem Haus Bargeld und Schmuck fehlt.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide sind etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, haben eine kräftige Statur und sind mittleren Alters. Das Erscheinungsbild des Mannes beschreibt die 83-Jährige als südeuropäisch. Er war außerdem grau gekleidet, mit einer Weste und Arbeitshose. Die Frau hat dunkle, schwarze Haare und war blau gekleidet, mit Parker und Hose.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jl)

Weitere hilfreiche Hinweise und Präventionstipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell