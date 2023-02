Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer zu aufgefundenem Diebesgut gesucht

Landkreis Sonneberg/ Neustadt bei Coburg (ots)

Im Laufe des vergangenen Jahres kam es in Sonneberg sowie der Umgebung (teilweise auch in Bayern) zu einer Häufung von Einbruchs- und Diebstahlsdelikten. Zum Jahresende wurde nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld sowie der Sonneberger Polizei ein 23-Jähriger in dem Zusammenhang festgenommen und anschließend inhaftiert. Während der Anzeigenbearbeitungen durch die KPI wurden zahlreiche, teils sehr individuelle, Gegenstände wie Schmuck etc. aus den Diebstahlshandlungen sichergestellt, welche bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden konnten. Im Folgenden werden vier Dokumente mit beispielhaftem Schmuck sowie anderen Gegenständen veröffentlicht und es werden die rechtmäßigen Besitzer gesucht. Mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis wenden Sie sich bei Wiedererkennen der abgebildeten Objekte bevorzugt an die zuständige Sachbearbeiterin in der KPI Saalfeld, Frau Steinbiß, Telefon: 03672- 417 2439. Außerhalb der Bürozeiten oder am Wochenende steht ebenfalls der KDD Saalfeld (Telefon 03672- 417 1464) für Rückfragen zur Verfügung. Die zuständige Kollegin würde dann einen persönlichen Termin mit Ihnen vereinbaren. Die Veröffentlichung der Bilddateien erfolgt aufgrund des überörtlichen Bezugs ebenfalls im Bereich Franken/ Neustadt b. Coburg.

