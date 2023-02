LPI-SLF: Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn

Pößneck (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde durch die Polizei in Pößneck im Bereich der Straße des Friedens ein Fahrradfahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 38-jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren als Beschuldigter verantworten. Am 26.02.2023 gegen 23:00 Uhr wurde in ...

