Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Fahrten unter Alkohol/Drogen am Wochenende

Pößneck (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde durch die Polizei in Pößneck im Bereich der Straße des Friedens ein Fahrradfahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 38-jährige Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren als Beschuldigter verantworten.

Am 26.02.2023 gegen 23:00 Uhr wurde in Pößneck im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Drogenvortest bei dem 37-jährigen Fahrer eines Pkw durchgeführt. Dieser Test reagierte positiv auf Cannabis. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Am heutigen Tage gegen 00:30 Uhr wurde eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw in Pößneck auf ihre Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert. Dabei reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Cannabis. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell