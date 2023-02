LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt

Pößneck (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag rissen bislang unbekannte Täter einen im Boden verschraubten Aschenbecher in der Breiten Straße im Bereich der Sparkasse heraus. Hinweise zur Tat bzw. den mögl. Tätern nimmt die PI Saale-Orla entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: ...

