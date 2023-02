Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Landkreis Sonneberg - mehrere Unfälle am Samstagabend auf winterglatter Fahrbahn

Sonneberg (ots)

Am Samstag ereigneten sich in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:20 Uhr mehrere Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn. Es kam jedoch nur zu Sachschäden. Um 19:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger die Hallstraße aus Richtung Wildenheid kommend. Kurz vor dem Kreisverkehr kam er mit seinem PKW VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Zur selben Zeit wollte der Fahrer eines Renault Twingo in der Straße Grüntal an einem stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Grundstücksmauer. Der nächste Unfall ereignete sich in Steinach um 20:10 Uhr. Hier kam in der Sonneberger Straße die Fahrerin eines Audi in einer Rechtskurve ins Rutschen und stieß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Um 21:00 Uhr kam an einem Anstieg in der Hauptstraße in Neufang ein Opel Astra zum Stehen und rutschte rückwärts in ein Gebüsch. Schließlich wollte um 21:20 Uhr in der Neustadter Straße der Fahrer eines Opel Insignia nach links in die Friesenstraße einbiegen, kam aber nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Geländer.

