POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem schweren Raub am Mitt-wochmorgen in Heilbronn-Sontheim nach Zeugen. Eine bislang unbekannte männliche Person betrat gegen 8.30 Uhr den Verkaufsraum einer Apotheke in der Deutschordenstraße. Zunächst versuchte der Mann, welcher nur gebrochen deutsch sprach, einen Beschäftigten mithilfe eines Schreibens zur Her-ausgabe verschreibungspflichtiger Medikamente zu bewegen. Da dies nicht möglich war, nahm der Unbekannte eine mitgeführte Schusswaffe in die Hand, griff in die geöffnete Kasse und flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Trotz einer umfangreichen Sofortfahndung konnte der Flüchtende nicht ausfindig gemacht werden. Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die die Tat beo-bachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Tatverdächtige, der zu Fuß in Richtung Hauptstraße wegrannte, wird wie folgt beschrieben: - ca. 185cm bis 190 cm groß - mollige Statur - ca. 50 Jahre alt - dunkle Oberbekleidung und Hose - sprach gebrochenes Deutsch mit Sprachfehler bzw. hatte Probleme bei der Aussprache der Wörter - Bewegungen wirkten auf den Geschädigten unsportlich und ungelenk

Sachdienliche Hinwiese gehen an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07131 104 4444.

