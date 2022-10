Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Rostock (ots)

Die Rostocker Polizei hat am gestrigen Dienstag einen mehrstündigen Polizeieinsatz im Stadtteil Toitenwinkel durchgeführt.

Der 37-jährige Geschädigte meldete sich am 25.10.22 gegen 13:00 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er und seine Lebensgefährtin (38) am Montag (24.10.22) mit dem Tatverdächtigen in dessen Wohnung verabredet waren, um Betäubungsmittel zu erwerben. Dort soll es zum Streit gekommen sein, der in einer Bedrohung mit Waffen endete. Der 37-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt, informierte aber erst am Folgetag die Polizei.

Erste eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige Tatverdächtige über beschussfähige Waffen verfügen könnte. Mit Bekanntwerden dieser Information wurde das SEK Mecklenburg-Vorpommern zur Unterstützung angefordert. Gegen 20:45 Uhr konnte der deutsche Tatverdächtige in seiner Wohnung gestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Rostockers wurden mehrere Gegenstände aufgefunden und sichergestellt, u.a. Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen sowie Betäubungsmittel.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell