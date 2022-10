Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Widerstand gegen Polizeibeamte in Rostock

Rostock (ots)

Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 23-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann hatte in der Nacht zum Dienstag die Scheiben eines Pkws eingeschlagen und widersetzte sich anschließend den polizeilichen Maßnahmen.

Ein Zeuge informierte gegen 2:00 Uhr die Polizei darüber, dass in der Rostocker KTV ein Mann die Scheiben eines Pkws eingeschlagen hätte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den aus Tunesien stammenden Mann aufgrund des Zeugenhinweises noch in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen. Bei der anschließend durchgeführten Identitätsfeststellung reagierte der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann äußerst aggressiv, griff die Beamten an und widersetzte sich tatkräftig und lautstark den polizeilichen Maßnahmen. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der 23-Jährige letztendlich überwältigt werden. Er wurde für eine Blutprobenentnahme in das Polizeihauptrevier Reutershagen verbracht. Das Ergebnis der Blutprobe soll auch klären, ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu diesem Fall dauern an.

