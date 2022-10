Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Hochwertiger Ring aus Juweliergeschäft gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag aus einem Juweliergeschäft einen hochwertigen Ring entwendet. Der Wert des Schmuckstückes liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Zunächst hatte nur ein Tatverdächtiger gegen 15:30 Uhr das Geschäft am Neuen Markt betreten und eine Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelt. Er gab an, einen hochwertigen Ring kaufen zu wollen und ließ sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Kurze Zeit später verließ er das Geschäft und kam mit einem mutmaßlichen Komplizen zurück. Erneut wurde die Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch verwickelt und auch der zweite Tatverdächtige ließ sich diverse Schmuckstücke zeigen. In einem passenden Moment griff ein Tatverdächtiger nach dem Ring und verließ gemeinsam mit seinem Komplizen fluchtartig das Juweliergeschäft. Ein Zeuge folgte den Männern noch über den Neuen Markt in Richtung Steinstraße. Dort stiegen die Tatverdächtigen in Höhe des Hotels "Die kleine Sonne" in einen Pkw Audi mit Rostocker Kennzeichen und entkamen unerkannt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter bislang nicht identifiziert werden. Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Tatverdächtiger 1:

- ca. 175 cm groß, - hellbraune Haare zu einem Zopf gebunden, - auffällig blaue Augen.

Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer dunklen Jacke, blauen Jeans und hellen Sportschuhen bekleidet.

Tatverdächtiger 2:

- ca. 175 cm groß, - kurze schwarze Haare, - dunkelbraune Augen.

Bekleidet war der Mann mit einer grünen Jacke der Marke "NIKE" und einer Jeans.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen Pkw Audi älteren Baujahres, möglicherweise um einen Audi A8. Vom Kennzeichen sind bislang nur die Buchstaben "HRO" bekannt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen am Dienstag, 11.10.2022, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich Kröpeliner Straße / Neuer Markt sowie in der Steinstraße Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten.

Hinweise in diesem Fall nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell