Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots)

Am gestrigen Mittwoch hatte eine 47-Jährige in Rostock einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Frau war im Warnowpark unterwegs, als sie Passanten wüst beschimpfte und eine 81-Jährige geschubste, die dadurch Verletzungen am Kopf davontrug.

Gegen 11:15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei und berichteten von einer Frau, die Passanten im Rostocker Warnowpark lautstark angepöbelt hatte. Die Polizei schickte umgehend eine Streife in den Warnowpark, die zunächst auf eine verletze Rentnerin traf. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Tatverdächtige die 81-Jährige unvermittelt geschubst. Die Seniorin hatte sich durch den Sturz am Kopf verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtige konnte durch die Beamten in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Als die Frau die Polizeibeamten wahr nahm, reagierte sie weiterhin äußerst aggressiv. Die Deutsche schlug um sich und attackierte die Beamten u.a. mit Fußtritten. Trotz heftiger Gegenwehr konnte die Rostockerin überwältigt und fixiert werden. Die 47-Jährige wurde nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst in die UNK Rostock verbracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

