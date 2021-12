Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand in Neuhaus am Rennweg

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in Neuhaus am Rennweg gerufen. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Feueralarm im Keller des Hauses aufmerksam. Als sie nach diesem schauten, stellten sie den in Flammen befindlichen Wäschetrockner fest und retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand nach ca. einer Stunde löschen. Die Schwarzburger Straße war währenddessen mehrere Stunden gesperrt. Die Bewohner des Hauses blieben nach medizinischer Betreuung glücklicherweise unverletzt. Am Haus entstand ein geschätzter Schaden von ca. 10000 Euro.

