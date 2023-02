Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung: Vermehrt Handtaschendiebstähle zum Nachteil älterer Personen: Hinweise der Polizei

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

In den zurückliegenden, vier Wochen wurden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vermehrt Handtaschendiebstähle angezeigt, wonach in einigen Fällen auch Bargeld durch die Unbekannten mit den gestohlenen Geldkarten abgehoben wurde. So geschah es gestern in Königsee, nachdem einer 77-Jährigen während des Einkaufes ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Anschließend hoben der/die Unbekannten mehrere tausend Euro Bargeld ab, bis ein Sperrung durch die Bank erfolgte. Das geleerte Portemonnaie wurde kurze Zeit später m Nahbereich wieder aufgefunden und an die Geschädigte übergeben. Da es zu einer Häufung derartiger Delikte, insbesondere in Supermärkten in Unterwellenborn und Rudolstadt und zum Nachteil älterer Menschen, kam ergehen polizeilicherseits folgende Hinweise: -Lassen Sie während des Einkaufs keinesfalls Ihre Handtasche mit persönlichen Gegenständen wie Bargeld und Handy am Einkaufswagen hängen bzw. in diesem liegen. Auch ein zugezogener Reißverschluss hindert Diebe nicht, den Inhalt oder die gesamte Handtasche zu stehlen. -Schreiben Sie keinesfalls Ihre PIN oder andere Bankdaten auf der Bankkarte nieder bzw. notieren keinesfalls Hinweise zur PIN im Portemonnaie. -Bei Bekanntwerden eines Diebstahls informieren Sie umgehend Ihre Bank und sperren sie über den Sperrnotruf 1116116 Ihre Bankkarte. Erstatten Sie dann Anzeige bei der Polizei. Bei Beobachtungen von Taschendieben bzw. verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang verständigen Sie umgehend das Personal des Marktes sowie die Polizei.

