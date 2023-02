Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Lobenstein (ots)

Am 07.02.2023 gegen 16:15 Uhr wurde ein beschädigter Poller, welcher in Bad Lobenstein in der Straße Gallenberg stand, festgestellt. Der Poller dient normalerweise als Durchfahrtssperre in Richtung des dortigen Wirtschaftsweges. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Pkw Audi Q7 den Schaden verursacht hat und der Fahrer sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort entfernte ohne den Unfall zu melden. Die Unfallzeit war vom 06.02.2023, 18:00 Uhr bis zum 07.02.2023, 16:15 Uhr. Es entstand am Verkehrspoller ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Orla unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell