LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Tanna / Pößneck (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde in Tanna OT Mielesdorf ein 22-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurde zudem ein Joint aufgefunden und in der Folge sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun sowohl in einem Straf- als auch einem ...

mehr