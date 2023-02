Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach Besitzer eines Notstromaggregates

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 21.02.2023 wurde durch Beamte der PI Sonneberg in Neuhaus am Rennweg in einer leerstehenden/ nicht vermieteten Garage im Garagenkomplex, Straße "Am Rennweg" vermeintliches Diebesgut fest- und sichergestellt. Hierbei handelt es sich um ein Notstromaggregat der Marke: "Generac" mit rotem Gehäuse. Das Typenschild mit Individualnummer wurde objektiv vom Gehäuse abgetrennt. Zeugen beziehungsweise mögliche Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

