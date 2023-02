Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann geht nach begangener Körperverletzung in Gewahrsam

Sonneberg (ots)

Eine 50-jährige Frau wurde am gestrigen Nachmittag durch einen ihr unbekannten Mann im Bereich der Bismarckstraße in Sonneberg ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte floh vom Tatort und meldete sich erst kurze Zeit später bei der Polizei. Eine Zeugin beobachtete den Sachverhalt jedoch und konnte den Beamten den Tatverdächtigen beschreiben. Der polizeibekannte Mann wurde in der Folge durch die Polizeikräfte angetroffen und polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Der 50-Jährige war sehr aufgebracht und augenscheinlich stark alkoholisiert, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste, um weitere Straftaten zu verhindern. In den frühen Morgenstunden konnte der Beschuldigte entlassen werden. Er muss sich nun bezüglich der begangenen Straftat verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell