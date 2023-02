Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Typisierung in der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Saalfeld (ots)

Am 22.02.2023 wurde eine Typisierung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stammzellenspenderdatei (DSD) in der Liegenschaft der Polizei in Saalfeld durchgeführt. Ziel war es nicht nur der siebenjährigen Marla aus Schmiedefeld zu helfen, sondern auch zukünftig für erkrankte Menschen als möglicher Stammzellenspender bereit zu stehen. Es fanden sich Beamte und Angestellte des gesamten Schutzbereiches der LPI Saalfeld sowie der Einsatzunterstützung und der Bereitschaftspolizei aus Rudolstadt ein, um sich registrieren zu lassen. Insgesamt konnten an diesem Tag 46 neue Mitglieder der Stammzellenspenderdatei gewonnen werden. Der Behördenleiter der LPI Saalfeld, Leitender Polizeidirektor Lutz Schnelle, bedankte sich bei allen Anwesenden für die gezeigte Hilfsbereitschaft und bei Christina Fischer von der Deutschen Stammzellenspenderdatei für die gelungene Umsetzung der Aktion.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell