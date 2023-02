Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Wohnhausbrand

Frankenblick (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Frankenblick entsandt. Als alle Alarmierten kurz nach 03:30 Uhr in der Steinacher Straße eintrafen, wurde festgestellt, dass mutmaßlich ein im Erdgeschoss befindlicher Elektroherd mit dem Brandausbruch im Zusammenhang stehen könnte- die Ermittlungen dazu dauern jedoch an und werden durch die KPI Saalfeld geführt. Beide Hausbewohner (64 und 83 Jahre alt) kamen aus dem Haus und wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Kriminaldauerdienst übernahm am Morgen den Brandort, um die Ermittlungen zur Ursache zu führen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, könnte jedoch bei etwa 10.000 Euro liegen.

