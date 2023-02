Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - LKW-Fahrer verunglückt

Rheinberg (ots)

Am Sonntag gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Xantener Straße ( L 137 ) in Rheinberg - Ossenberg. Ein 52-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit einer Sattelzugmaschine mit Auflieger die Xantener Straße in Fahrtrichtung Alpen. Auf gerader Strecke kam er außerhalb der geschlossenen Ortschaft aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der 52-Jährige Lkw-Fahrer wurde dabei schwerverletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Unfallklinik eingeliefert. Die Sattelzugmaschine wurde völlig zerstört. Die L 137 ist zwischen der Kreuzung Zollstraße / Graf-Luitpold-Straße und der Kreuzung Drüpter Straße gesperrt. Die Bergung des Sattelzuges wird voraussichtlich bis 15:00 Uhr andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell