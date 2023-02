Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Bewaffneter Raub auf Discounter in Hünxe - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Samstag, den 18.02.2023, gegen 19.55 Uhr, betrat ein maskierter Einzeltäter die Filiale eines Discounters in Hünxe, Junkers Feld. Der Räuber forderte von einem 26-jährigen Angestellten, unter Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Bargeld. Anschließend raubte der Unbekannte auch noch Geld aus einer benachbarten Kasse. Nach der Tat flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Alle, im Geschäft anwesenden Personen blieben unverletzt. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 30-40 Jahre alt, schmale Statur, dunklerer Teint. Bekleidet war der Räuber mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeanshose und schwarzen Stiefel. Zeugen, die weitergehende, sachdienliche Angaben zum Überfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zum melden.

