POL-WES: Moers - Gestürzte Radfahrerin - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Samstag, den 18.02.2023, gegen 18.00 Uhr befuhr eine 32-jährige Radfahrerin aus Duisburg die Homberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Römerstraße. Ungefähr in Höhe der Einmündung Am Bahndamm kam es dann zu einem Kontakt mit einem unbekannten Fußgänger, woraufhin die Radfahrerin zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt die Radfahrerin Gesichtsverletzungen, die in einem Moerser Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger entfernte sich in unbekannte Richtung ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen des Vorfalles, die Angaben zu dem Unfall und insbesondere zu dem beteiligten Fußgänger machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841-1710) zu melden.

