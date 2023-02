Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorroller fängt Feuer und der Fahrer ist alkoholisiert

Geroda (ots)

Am heutigen Morgen gegen 00:20 Uhr erreichte die Polizei die Information, dass ein Motorroller auf dem Feldweg zwischen Geroda und Wittchenstein brennen soll. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert und begab sich zum Brandort. Bei Eintreffen der Beamten gab der Fahrer des Rollers an, dass der Vergaser während der Fahrt abfiel und so das Fahrzeug Feuer fing. Ein 16-jähriger Mitfahrer zog sich leichte Brandverletzungen zu. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers Alkoholgeruch fest. Der 19-jährige Fahrer gab an, nach Ausbruch des Brandes Alkohol getrunken zu haben. Um festzustellen, wann der Betroffene unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 19-Jährigen eingeleitet. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer vollständig zerstört.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell