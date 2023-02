Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson S51 aus einer Halle gestohlen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am gestrigen Tage gegen 10:00 Uhr meldete ein 41-Jähriger einen Einbruch in seine Halle, in der sich unter anderem verschiedene Leichtkrafträder der Marke Simson befinden. Aus dieser Halle wurde eine braune Simson S51 mit dem amtlichen Kennzeichen 641 JFT (grüne Farbe) sowie ein weiterer Rahmen einer Simson gestohlen. Der Tatzeitraum war zwischen dem 20.02.2023, 17:00 Uhr und dem 21.02.2023, 08:15 Uhr. Zeugen, welche Angaben zum Einbruch oder zu der gestohlenen Simson machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

