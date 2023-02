Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Pößneck / Oppurg (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde in Pößneck ein Fahrer eines Motorrollers kontrolliert nachdem dieser stark schwankend von seinem Fahrzeug abstieg. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers besaß. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Es wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt. Der 37-jährige Fahrer muss sich nun bezüglich der begangenen Straftat/Ordnungswidrigkeit verantworten.

In Oppurg wurde am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr ein Pkw mit Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 25-jährige Fahrerin hätte zum Führen des Fahrzeuges mit Anhänger die Führerscheinklasse BE benötigt. Diese konnte die Fahrerin jedoch nicht vorweisen, sodass ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell