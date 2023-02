LPI-SLF: Zwei Verstöße von E-Scooter-Fahrern

Neustadt an der Orla (ots) - Am Sonntag den 19.02.2023 gegen 17:40 Uhr wurden drei Beamte der Polizei, welche den Faschingsumzug in Neustadt an der Orla im Bereich der Ernst-Thälmann-Straße begleiteten, durch eine Detonation eines Böllers geschädigt. Die Polizisten erlitten ein Knalltrauma sowie einen kurzzeitigen Tinnitus. Einer der Beamten wurde zudem am Bein ...

