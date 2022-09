POL-MG: Verkehrsunfallflucht

Mönchengladbach (ots) - Eine 37jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Preyerstraße am Sonntag, 18.09.2022, gegen 05.50 Uhr in Richtung Holt. Dabei übersah sie einen 24jährigen, der auf der Fahrbahn saß. Durch den Unfall wurde die männliche Person schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus versorgt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

