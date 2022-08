Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieb schleicht sich in Wohnung und flüchtet mit Geldbörsen

Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenshinweise

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (9.8) hat sich ein Krimineller kurz nach Mitternacht in eine Wohnung in der Weinbergstraße geschlichen. Er durchsuchte mehrere Räume der Wohnung und fand dabei zwei Geldbörsen.

Von dem Bewohner aufgeschreckt, ergriff der ungebetene Gast die Flucht. Der Anwohner verfolgte ihn einige Meter. Auf Zuruf des Verfolgers entnahm der Täter das Bargeld und lies die Geldbörsen zurück.

Der bislang unbekannte Täter wird als 1,80 Meter groß, schlank und mit einem grauen Kapuzenpullover beschrieben.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder der beschriebenen Person haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 06151 969 - 0.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Besonders nachts und in unbemerkten Momenten stellen offene Türen und Fenster ein großes Risiko dar. Kriminelle nutzen solche Umstände aus, um sich unbemerkt in Wohnräume zu schleichen und diese nach herumliegenden Wertgegenständen und Bargeld zu durchsuchen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und verschließen Sie all Ihre Türen und Fenster, beziehungsweise sichern Sie diese, sobald Sie sie nicht mehr im Blick haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell