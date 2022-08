Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fahrraddiebe überführt

Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (7.8.) alarmierte eine Frau die Polizei und gab an, dass ihr Fahrrad auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof entwendet wurde. Mit Hilfe technischer Möglichkeiten konnte sie nun ihr Bike orten.

Sofort begab sich eine Streife des 2. Polizeireviers zu einem Wohnhaus in der Bleichstraße, wo das zuvor entwendete grau-blaue Rad der Marke "Sushi" stehen soll. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte das Rad in einer dortigen Wohnung festgestellt werden.

In diesem Zusammenhang nahm die Polizei in der Wohnung drei tatverdächtige Männer, im Alter von 49, 56 und 57 Jahren, vorläufig fest. Die Ordnungshüter stellten, neben dem gemeldeten Rad, noch zwei weitere Fahrräder sicher. Ob diese Räder ebenfalls entwendet wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die drei tatverdächtigen Männer werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

