POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Polizei warnt vor Phishing-Mails und SMS/Betrüger buchen fast 20.000 Euro per Onlinebanking ab

Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (7.8.) alarmierte eine Frau die Polizei und gab an, dass ihr Fahrrad auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof entwendet wurde. Mit Hilfe technischer Möglichkeiten konnte sie nun ihr Bike orten. Sofort begab sich eine Streife des 2. Polizeireviers zu einem Wohnhaus in der Bleichstraße, wo das zuvor entwendete grau-blaue Rad der ...

