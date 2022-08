Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Königstädten: Vandalismus an Grundschule/4000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte schafften am Sonntag (07.08.), in der Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, vermutlich vom Sperrmüll stammende Sitzmöbel auf den Schulhof der Grundschule in der Forsthausstraße und ließen sich dort zunächst nieder. Der Bereich des Haupteingangs wurde zudem erheblich vermüllt und die Sperrmüllmöbel anschließend auf dem Schulgelände zurückgelassen.

Auf nicht bekannte Weise überwanden die ungebetenen Besucher weiterhin die gesicherte Tür zu einer Feuertreppe und trugen dort weitere Sitzmöbel hinauf. Auf dem Dach wurde ein Kuppelfenster eingeschlagen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 4000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell