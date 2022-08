Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei lädt zur Fahrradcodierung im September und im Oktober ein

Anmeldung erforderlich

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt lädt Interessierte zur kostenlosen Fahrradcodierung an zwei Terminen im September und im Oktober ein.

Die erste Codierungsaktion findet im Rahmen der Arheilger Gewerbeschau am Sonntag, den 18. September, von 11 bis 15 Uhr auf dem dortigen Edeka-Parkplatz am Löwenplatz in Darmstadt-Arheilgen statt. Die Terminvergabe für den ersten Codierungstermin erfolgt am Donnerstag (1.9.) und am Freitag (2.9.) von 8-12 Uhr unter der Rufnummer 06151/969-53400.

Zusätzlich bieten die Beamtinnen und Beamten eine weitere Fahrradcodierung am Freitag, den 14. Oktober, von 10 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz des 3. Polizeireviers in der Röntgenstraße 41 an. Wer sich hierfür anmelden möchte, kann einen Termin am Donnerstag (6.10.) und Freitag (7.10.) in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06151/969-53400 vereinbaren.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es hilfreich, wenn sie bereits bei der Voranmeldung einige Daten zu Ihrer Person und zu Ihrem Fahrrad angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird bei der Codierung ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis des Bikes benötigt. Außerdem gilt es den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

