Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Betonteil erfasst Arbeiter/Rettungshubschrauber im Einsatz

Bensheim (ots)

Ein 63 Jahre alter Arbeiter wurde am Montagvormittag (08.08.), gegen 11.10 Uhr, bei Bauarbeiten in der Straße "Am Schlachthof" von einem etwa 1,5 Tonnen schweren, umkippendem Betonteil im Bereich des Unterkörpers erfasst und darunter eingeklemmt. Der Mann wurde hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Andere Arbeiter, die den Unfall bemerkten, befreiten den 63-Jährigen anschließend.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Bensheim zum genauen Hergang des Unfallgeschehens dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell