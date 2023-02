LPI-SLF: Auto überschlägt sich, Unfallbeteiligter flüchtet

Rudolstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 55-Jährige fuhr die Bundesstraße 85 von Teichröda kommend in Richtung Rudolstadt. An der Einmündung Richtung Teichweiden wollte die Fahrerin nach links abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Dies bemerkte ein hinter der Frau fahrender, 65-Jähriger nicht und fuhr auf den PKW auf. Dadurch ...

