Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhaus abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Durch einen Brand ist am Samstagnachmittag (16.07.2022) ein Gartenhaus in einem Gartengrundstück im Gewann Hirschplan zerstört worden. Ein 36 Jahre alter Zeuge entdeckte das Feuer gegen 15.24 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte, dennoch brannte das Gartenhaus komplett nieder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, Menschen waren nicht gefährdet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

