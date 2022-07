Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weiterer Gartenhausbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Durch ein Feuer in einem Gartengrundstück in der Nacht zum Sonntag (17.07.2022) brannte ein Gartenhaus vollständig ab. Anwohner aus der Segelfalterstraße bemerkten gegen 02.00 Uhr Feuerschein in einem Schrebergarten im Gewann Häusle und verständigten die Feuerwehr, welche noch versuchte, den Vollbrand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

