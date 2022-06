Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sichergestelltes E-Bike

Bild-Infos

Download

Stadtgebiet Kirn (ots)

Am 17.06.2022 wurde gegen 21.50 Uhr im Stadtgebiet Kirn ein E-Bike der Marke Fischer polizeilich sichergestellt. Dabei handelt es sich um ein Fischer MTB E-Bike "EM 1614 pro LINE" in den Farben schwarz-rot. An dem E-Bike konnte festgestellt werden, dass die Rahmennummer abgefeilt wurde. Es dürfte daher davon auszugehen sein, dass das E-Bike aus einem strafrechtlichen Ereignis stammt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft des Fahrrades unter der Telefonnummer 06752/156-0. Das Fahrrad befindet sich bei der Polizeiinspektion Kirn und kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises an den Eigentümer oder einen Berechtigten herausgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell