POL-PIKIR: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bad Sobernheim, Nahewiese in Höhe der Tennisplätze (ots) - Am 15.06.2022 gegen 16:10 Uhr meldete eine aufmerksame Bürgerin via Notruf, dass sie eine Rauchentwicklung in der Nähe der Bad Sobernheimer Tennisanlagen festgestellt habe. Die Feuerwehr von Bad Sobernheim war zeitnahe mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Bei ihrem Eintreffen stand direkt am Naheufer ein Baum und eine Wiesenfläche von knapp 50 ...

