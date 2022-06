POL-PIKIR: Köder mit Nadeln ausgelegt

Nußbaum (ots) - Im Zeitraum zwischen 14:15 Uhr und 19:00 Uhr wurde am Donnerstag ein am Nußbaumer Sportplatz anlässlich des dort stattfindenden "Hevert-Cup" geparkter grauer Mazda im Bereich der Fahrertür von einem noch unbekannten Fahrzeug gestreift. Zeugen oder anderweitige Hinweisgeber mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 ...

