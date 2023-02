Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zu Pressemeldung: Demonstrationsteilnehmer wird leicht verletzt

Schleiz (ots)

Bei der Erstmeldung gab es eine Verwechslung des Alters des Geschädigten. Dies wurde nun korrigiert.

Am gestrigen Mittwoch gegen 19:30 Uhr wurde in Schleiz ein 35-jähriger Teilnehmer einer Versammlung durch einen zunächst unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes leicht an der Hand verletzt. Des Weiteren wurde der Geschädigte durch den nicht an der Demonstration beteiligten Täter beleidigt. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten nach kurzer Fahndung den mutmaßlichen Tatverdächtigen ausmachen. Der 59-Jährige hatte ein kleines Taschenmesser bei sich und gab den Angriff auf den Geschädigten zu. Die Verletzung des 35-Jährigen wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Der Beschuldigte muss sich nun bezüglich mehrerer Straftaten verantworten.

