Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkohol beziehungsweise Drogen

Tanna / Pößneck (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in Tanna OT Mielesdorf ein 22-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurde zudem ein Joint aufgefunden und in der Folge sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich nun sowohl in einem Straf- als auch einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

In Pößneck fuhr am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr ein 42-Jähriger mit einem Fahrrad. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille, sodass in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Beschuldigte muss sich nun bezüglich einer Verkehrsstraftat verantworten.

